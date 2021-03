Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma rääkis Covid-19 pandeemia mõju analüüsides, et kui veel eelmise aasta juunikuus vähenes laenumüük 9%, siis suvest on turg olnud väga aktiivne. Seda näitab ka asjaolu, et eelmise aasta kokkuvõttes vähenes eluasemelaenude andmine vaid 2%.

Praegu tõus Pärgma sõnul jätkub. «Taotlusi on väga palju, eluasemelaenu turg on väga aktiivne, ja kinnisvaraturg on väga aktiivne. Sel aastal on kindlasti oodata eluasemelaenu müügis kasvu kuni 15%,» rääkis Pärgma.