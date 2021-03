Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma rääkis Covid-19 pandeemia mõju analüüsides, et kui veel eelmise aasta juunis vähenes laenumüük 9 protsenti, siis suvest on turg olnud väga aktiivne. Seda näitab ka asjaolu, et eelmise aasta kokkuvõttes vähenes eluasemelaenude andmine vaid 2 protsenti.

Praegu tõus Pärgma sõnul jätkub. «Taotlusi on väga palju, eluasemelaenu turg on väga aktiivne ja kinnisvaraturg on väga aktiivne. Sel aastal on kindlasti oodata eluasemelaenu müügis kasvu kuni 15 protsenti,» rääkis Pärgma.