Pentus-Rosimannus: valitsus leppis kokku 641-miljonises lisaeelarves

Erakorralise ettevõtluse toetuspaketi suurus on 19 miljonit eurot. «Siit saavad tuge need ettevõtted, kelle jaoks palgatoetus leevendust ei paku, sest ettevõtmine on piirangute tõttu seisma jäänud, aga kõige suuremad kulud ei ole seotud palgakuluga,» kirjutas Pentus-Rosimannus.

Kultuuriürituste, ja rahvusvaheliste festivalide riskifondi suurus on 6 miljonit eurot ning see on mõeldud toestama piirangute tõttu ära jäänud olulise majandusliku mõjuga suurüritusi, mille kulud on tulnud kanda sõltumata piirangutest.