Coop Pank tahab investoritelt allutatud võlakirjadega 8 miljonit eurot

See on esimene etapp 20 miljoni euro suurusest Coop Panga allutatud võlakirjade programmist, millega pank soovib rahastada oma kasvustrateegiat.

Coop Pank pakub 16. märtsist kuni 26. märtsini kestva märkimisperioodi jooksul investoritele kokku 8000 tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot. Võlakirjade lunastustähtaeg on 10 aastat ja intressimäär 5,5 protsenti aastas, kvartaalse väljamaksega. Pakkumine on suunatud nii jae- kui institutsionaalsetele investoritele Eestis. Coop Panga võlakirjad hakkavad olema kaubeldavad Tallinna börsil.

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink lausus, et võlakirjaprogrammi eesmärk on Coop Panga edasise kasvustrateegia rahastamine. «Coop Pank on viimasel neljal aastal kasvatanud tegevusmahte umbes 40 protsenti aastas ja meie jalajälg Eesti majanduses on järjest märgatavam. Kasvust tulenevat kapitalivajadust oleme seni katnud teenitud kasumi, 2017. ja 2019. aastal emiteeritud allutatud võlakirjade ja 2019. aastal toimunud täiendava aktsiaemissiooni ja esmase avaliku aktsiate pakkumise (IPO) kaudu. Seekordse võlakirjaemissiooniga kaasatavat raha on samuti kavas kasutada Coop Panga kasvu toetamiseks,» märkis Rink.