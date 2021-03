Vananev Hubble'i teleskoop on hakanud veidralt käituma

NASA avastas probleemi, kui Hubble'i meeskond teleskoopi kontrollis ja märkas, et viimase tarkvarauuendusega oli midagi valesti. Uuendusel ei olnud luba pääseda ligi kindlale osale teleskoobi arvuti mälust ja see tekitas veateate, mille tagajärjel läks kosmoseaparaat üle turvarežiimile.

USA kosmoseagentuur teatas, et tegeleb probleemi lahendamisega. Kui Hubble'i meeskond teleskoopi kontrollis, siis avastati veel üks probleem: objektiivi ava oli lahti. Hubble'il on luuk, mis sulgub, kui teleskoop peaks pöörama Päikese poole, sest vastasel juhul võib see tundlikke seadmeid kahjustada. Hubble'i meeskond veendus, et kõik justkui töötas, aga luuk ei läinud ikkagi kinni. Seejärel käivitati tagavaramootor, mis probleemi lahendas.