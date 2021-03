Konkurss selgitab kõige keskkonnasõbralikumat omavalitsust

«Meie ühine eesmärk on tagada parem elukeskkond ja selle kujundamisel on oluline roll kohalikel omavalitsustel. Kutsun kohalikke omavalitsusi üles hindama oma mullust keskkonnahoidu tehtud panust ja osalema konkursil,» ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder.

KIK-i juhataja Andrus Treier sõnas et antud konkurss aitab kohalikel omavalitsustel paremini mõtestada, milliseid olulisi samme on oma piirkonna rohelisemaks muutmisel vaja astuda, olles seejuures suuna näitajateks nii ettevõtetele, elanikele kui ka eeskujuks teistele omavalitsustele.

«Hea meel, et riik saab kohalikele omavalitsustele toeks olla kliima- ja energiakavade koostamisel, milleks on just praegu avatud taotlusvoor. Sel aastal saavad omavalitsused veel toetust küsida jäätmekorralduse parandamiseks ja eterniidi kogumisringide läbiviimiseks. Just on avatud ka biolagunevate jäätmete ringlussevõtu ja üleujutuse ennetavate tegevuste toetus,» loetleb Treier võimalusi, kuidas saavad kohalikud omavalitsused riigi abil regiooni arendamisse panustada.