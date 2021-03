Kütusemüüjad tõstsid taas hinda: tõus aasta algusest üle 20%

Diislikütuse liiter on jaanuari algusest kallinenud 26 senti ehk 26,6 protsenti.

See tähendab, et 50-liitrise kütusepaagi täitmise eest tuleb nüüd maksta kaks eurot rohkem kui eile hommikul. Aasta algusega võrreldes on bensiinimootoriga sõiduki 50-liitrilise kütusepaagi täitmine kallinenud 12 euro võrra, diiselmootoriga sõiduki omanikul aga 13 euro võrra.