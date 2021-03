Häirekeskus: ettevõtjad otsivad üha rohkem võimalusi piirangutest kõrvale hiilida

Sellise suuna nägemine on kõrgete nakatumisnumbrite juures murettekitav. «Praegu on kõige olulisem viiruse leviku tõkestamine ja trikitamine paraku viiruse üle võimu saada ei aita,» toonitas Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.

Riigiinfo telefonile 1247 on aasta jooksul tulnud enam kui 170 000 kõnet. 16. märtsil esimest sünnipäeva tähistav infoliin on aidanud oluliselt vähendada Häirekeskuse kiire abi liini 112 koormust.

Aasta jooksul on teemade hulgas tooni andnud koroonaviirusega seonduv. Uuritakse testimise, lähikontaktsuse, reisimise, piirangute ja nüüd ka vaktsineerimise kohta. Küsimuste rõhuasetus on seejuures kohati oluliselt muutunud. Kui eelmisel kevadel tundsid inimesed muret, kas nad pääsevad välisriikidest koju oma pere juurde, siis nüüd uuritakse pigem, millistel tingimustel ja millistesse riikidesse on võimalik reisida.