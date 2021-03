Riik plaanib tänavu laenata kuni kaks miljardit eurot

Rahandusministeerium usub, et selle aasta tegelik laenuvajadus võib kujuneda pisut väiksemaks, kui sügisel prognoositud, kirjutas ERR.

«Siis me rääkisime võib-olla üle kahemiljardilisest laenuvajadusest. Nüüd, aasta alguses, kui vaatame neid arenguid, siis see number, mida kasutasime oli pigem, et sel aastal võtame kuni kahe miljardi ulatuses laenu,» selgitas Ross.