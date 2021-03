Rahandusminister selgitab, kuhu suunatakse lisaeelarve 600 miljonit

«Lisaeelarve saab olema kiire ja võimalikult täpne tugi inimeste sissetulekute ja töökohtade säilitamiseks ning ettevõtete elus hoidmiseks. Konkreetsed kuluread on muidugi tähtsad, aga kõige olulisem on, et leevenduspakett tervikuna aitaks meid kriisist välja ja toetaks uut kasvu,» rääkis Pentus-Rosimannus. «Seetõttu hoiame lisaeelarve puhtalt kriisileevendusele suunatuna ja väldime muude kulutuste lisamist.»