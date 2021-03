Astrofüüsikud andsid Elon Muski Marsi-plaanile hävitava hinnangu: see on ohtlik luul

Tyson lisas veel, et suure hulga inimeste Marsile viimine on ebareaalne, kirjutab Sky News.

2016. aastal esitles Musk oma plaani, mille kohaselt võiks esimene rakett inimestega Marsi poole startida 2025. aastal. USA kosmoseagentuuri NASA uurimus leidis aga 2018. aastal, et tänapäeva tehnoloogiaga pole need plaanid tehtavad.

Reedi sõnul on inimestel põhjust minna kosmosesse avastama, mitte elama Marsile, kus on vaenulik keskkond. «Elon Muski idee, et miljon inimest võiks Marsile elama asuda, on ohtlik luul. Marsil elamine pole sugugi parem kui elamine lõunapoolusel või Mount Everesti tipus,» rääkis ta.