Ninaspreiga koroona vastu – Eestis loodud abivahendile taotletakse USAs patenti

«Piloottoode, millega nüüd kliinilistesse uuringutesse minna, on meil tõesti olemas. Selge on see, et teda on vaja manustada suu ja nina limaskestadele, mille kaudu see viirus meie organismi siseneb. Kui sinna antikehadest tõke ette panna, siis saaksime efekti, et ta ei saa enam inimeses haigust tekitada,» ütles AS Icosageni juhataja akadeemik Mart Ustav Postimehele.