Šveitsi pereettevõtte Eesti haru juht: imestatakse, et Eestis on Saksa täpsust ja kvaliteet on tootmises kõrge

Hoiame oma klientidega suhteid, peamiselt LinkedIni kaudu, Facebook töötab meie valdkonnas vähem. Iganädalane kontaktihoidmine on võtmetähtsusega. Kogu turundus ja müük on meil hästi personaalne. Umbes 10 aastat tagasi kasutasime ka masinaehituse valdkonna portaale, kus ostjad ja müüjad kokku viiakse. Oleme seda võimalust taas kaalunud ja ilmselt kasutame tulevikus neid jälle.

Meie äris on positiivne kliendikogemus põhiline: masinaehituse sektor on üsna suletud ringkond, kõik tunnevad kõiki ja inimesed liiguvad eri firmade vahel.

Kui oluline on teie jaoks digiturundus: sisuturundus, SEO ja muu?

Digiturundus on meie jaoks hästi oluline. Turundus on meie jaoks ka suhtlus kõikide sidusrühmadega: tööandja bränding, suhtlus tarnijatega jne. Näiteks Facebookis oleme aktiivsed just seetõttu, et olla atraktiivne tööotsijale. Digikanalites loome usaldusväärsust vastavalt kanali sihtgrupile. Paar korda aastas avaldame ka sisuturunduslikke materjale: meie jaoks on oluline pildil olla, näidata, et tegutseme stabiilselt.

Kuhu kulub teie turunduseelarve?

Pean ütlema, et turunduseelarve pole kuigi suur. Meie turunduse suurim kulu on reisimine, kliendikülastused, messidel osalemine. Nüüd pole reisimist ja messe olnud, seega on kulud väiksemad. Aga selles osas me kokku ei hoia, messidel ja klientide juures peab käima ning kutsuma kliente ka endale külla.

Paljud arvavad, et epideemiaeelne reisimine ei taastu ja me hakkame rohkem suhtlema veebi vahendusel. Kas reisimine väheneb ja messidki muutuvadki virtuaalseteks?

Meile kui tootjale on näost-näkku kliendisuhtlus hädavajalik. Ma ei usu, et messid senisel kujul kaovad. Ka reisid on hädavajalikud. Samas peab ütlema, et koostöö klientidega on tänu videole tihenenud, erinevaid tehnilisi koosolekuid on palju. Video teel saab inimesi kiiremini laua taha, see on hea kanal kiirete ja konkreetsete teemade lahendamiseks.

Uue kliendi puhul ja juurutamise faasis on aga vaja füüsiliselt kohal olla. Kliendi vajadustest ei saa digikanalite kaudu täit pilti ette. Kliendi juures tootmises ringi vaadates tekivad küsimused ja lahendused, saab parema pildi ette kliendi tegelikest vajadustest.

Klientidega restoranis õhtust süües saab palju infot, mida videokoosolekul kunagi ei saa: taustainfot, emotsioone, meeleolusid, kogemuste jagamist. Näiteks Hiina ärikultuuris ei tohi spetsialist enne anda koostööpartnerile infot, kui tema ülemus pole seda heaks kiitnud. Teamsi koosolekul see lihtsalt ei toimi.

Eestil on hea, positiivne maine, kuigi Eesti tootmisettevõtte kohta arvatakse, et see on idaeuroopalik nagu Rumeenias.

Samas on mitmed koolitused video teel palju mõttekamad. Näiteks eelmisel nädalal olid meil kraana kasutamise ja esmaabi koolitused videos, niimoodi saab mastaabisäästu efekti.

Töötad Šveitsi firmas – milline on sealne ärikultuur ja kuidas on suhtumine Eestisse?