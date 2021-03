Kui veel neli aastat tagasi oli maailma suurimas riiklikus investeerimisfondis, Norra naftafondis, kuue Tallinna börsil noteeritud ettevõtte aktsiad, mille koguväärtus oli 10,5 miljonit eurot, siis nüüd on neist alles jäänud vaid kolm ning enam kui triljoni dollari suuruse mahuga fond on vahepeal juurde on ostnud ühe Eesti aktsia.