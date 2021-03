Superjahil keelati koroonapiirangute tõttu Uus-Meremaa vetesse sisenemine

Laeva pardal on 20 inimest ning Uus-Meremaa võimud pidasid nende riiki lubamist nakkusohtlikuks. Ajalehe teatel jääb Uus-Meremaa firmadel seega saamata umbes 750 tuhat dollarit, mis laeva omanik kavatses aluse ümberehitustöödesse investeerida. Laeva kapteni kinnitusel ei saanud umbes kolmandik meeskonnaliikmetest luba riiki siseneda, kuigi nende nakkusohu tõenäosus oli olematu. Tema sõnul kehtivad pardal ja sildumistel ranged reeglid. «Meresõidu jooksul on laeva omanikud ja meeskond olnud viiruse pärast üsna hirmul ning me sõna otseses mõttes pole kusagil maal käinud. Oleme külastanud asustamata randasid või ujunud avamerel, aga linnades pole käinud. Võin kinnitada, et ajast, mil viimati käisin restoranis või baaris, on möödas palju-palju kuid. Oleme nüüdseks isolatsioonis olnud terve aasta,» rääkis kapten Todd Leech reporteritele.