Teadlased võisid lahendada iidse mehaanilise arvuti saladuse

Antikythera mehhanism avastati 1901. aastal ühelt laevavrakilt. Arvatakse, et see ehitati aastail 150–100 eKr Antiik-Kreekas ja oli loodud arvutama astronoomilisi nähtusi. Siiani polnud aga teada, kuidas see täpselt töötas, kirjutab The Guardian.

Uurimuse kaasautor Adam Wojcik ütles, et mehhanismiga käib kaasas palju küsimusi. «Mida see laeval tegi? Me oleme leidnud ainult kolmandiku seadeldisest; kus on ülejäänud osa? Kas rooste söövitas selle ära? Kas see üldse kunagi töötas?» loetles Wojcik. «Need on küsimused, millele saame vastata katsetega. See on umbes sama, nagu üritaks selgitada välja, kuidas Stonehenge ehitati. Kogume 200 inimest kokku, võtame köie ja suured kivid ning üritame neid lohistada. Umbes sama asja teeme meie praegu.»