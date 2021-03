Eesti Post soovitab kasutada QR-koodil põhinevad järjekorramasinaid

«Selleks, et viiruse levikule piir panna peame kõik vähendama kontakte nii palju kui võimalik. Seetõttu tuleks ka postiasutuse külastus ette võtta vaid äärmisel vajadusel,» sõnas Omniva postiasutuste võrgu juht Eve Vuks. «Kui see on siiski hädavajalik, siis palume klientidel hoida distantsi, kanda maski ning võtta võimalusel järjekorranumber kontaktivabalt oma mobiili. Nii ei pea klient ootama füüsilises järjekorras.»