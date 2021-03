Tarbijate e-kaubandusega seotud pöördumiste arv kasvas mullu viiendiku võrra

TTJA peadirektor Kaur Kajak ütles, et kogu koroonaviiruse leviku perioodi iseloomustab asjaolu, et tarbijad on olnud mõistvamad ja kannatlikumad ning ettevõtjad vastutustundlikumad. Ta märkis, et eelmise aasta pöördumistest oli e-kaubandusega seotud kolmandik, mis näitab e-kaubanduse populaarsust ning ka seda, et kauplejad pakkusid tarbijatele varasemast rohkem veebiostlemise võimalust.