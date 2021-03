Tallinna külje alla kerkib 23 miljoni eest IKEA kauplus

Hoone renditakse IKEA frantsiisivõtjale Eestis Runikon Retail OÜle. Lepingu maht on 23 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. IKEA kaupluse avamine on kavandatud 2022. aasta sügisele.

IKEA Baltikumi tegevjuhi Johannes R. Jóhannessoni sõnul on poe ehituse algus oluline verstapost. «IKEA sisenes Eesti turule 2019. aasta augustis, kui Tallinnas käivitati e-pood ja kauba väljastuspunkt. Nüüd astume järgmise sammu,» ütles Jóhannesson.

Uus IKEA kauplus on pea 30 000-ruutmeetrine 2-korruseline hoone, kus pakutakse üle 8000 kodusisustuse lahenduse ja toote. Hoonesse tuleb ka restoran, toiduturg ja bistroo.

Poe avamine on plaanis 2022. aasta sügisel.

IKEA on 75 aastat tegutsenud Rootsi päritolu rahvusvaheline kodusisustusettevõte, mille visiooniks on luua parem igapäevaelu. Praegu on ettevõte Eestis esindatud e-kaubanduse kaudu aadressil ikea.ee ning Tallinnas asub ka poe tellimis- ja väljastuskeskus.