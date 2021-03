Vaikust müüv Eesti firma leidis Araabia turult partneri

Oktoobris uksed avav Dubai maailmanäitus on esimesi suuremaid ärisündmusi, mis toob Araabia Ühendemiraatidesse kokku rohkem kui 190 riigi valitsused, ettevõtjad ja teadlased. Eesti on maailmanäitusel 40 ettevõttega ning seminaridega sooviti meie toodete ja teenuste vastu juba ette huvi tekitada.

Privaatseid vaikuseruume tootev Silen on üks neist ettevõtetest, kes on oma tootega sügisel Eesti paviljonis esindatud ja kellele seminaril osalemine juba reaalse äritehingu tõi.

Sileni asutaja ja tegevjuht Endrus Arge ütles, et nende esinemine läks nii edukalt, et pärast kaht kuud läbirääkimisi esindab neid nüüd nii Dubais kui ka Abu Dhabis kohalik ettevõte.

Araabiamaades juba aastaid infotehnoloogiaettevõtte Nortal tegevust suunanud Marek Helmi hinnangul on Eestil pakkuda kaupu ja teenuseid, mis konkureerivad maailma tippklassis. «Koostöö ja äri eelduseks on aga isiklikud suhted ja usaldus ning austus oma partneri suhtes. Araabia kultuuris on see ehk olulisemgi kui mujal,» rõhutas Helm.