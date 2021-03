KOMMENTAAR ⟩ Rikkad pensionärid

Pensionealistest ja teise samba pensioniealistest on teinud avalduse teise samba pensioni korraga väljavõtmiseks veidi alla 20 000 inimese. Raha väljavõtjate keskmine vanus on 63 aastat, mis tähendab, et nende seas on nii pensioniealisi kui ka pensionieelikuid.

Korraga teise samba pensioni väljavõtjad peavad sellelt maksma kümme protsenti tulumaksu. Pensionikeskus on öelnud, et keskmine väljamakse suurus on 9300 eurot, mis tähendab, et kätte saab inimene sellest summast 8370 eurot ja 930 eurot läheb riigile.

Need esimese ja teise samba pensioniealised, kes võtavad teisest sambast raha pikemal perioodil kuude kaupa vähemalt nii kaua, kui on inimese oodatav eluiga, ei pea aga tulumaksu maksma. Samuti ei lähe väljamakstav raha arvesse maksuvaba tulu arvutamisel.

Selliseid pensioniealisi on aga imevähe. Fondipensioni avaldusi on tehtud vaid 208 ja pensionilepingu avaldusi on teinud vaid 96 pensioniealist, mis tähendab, et maksuvabalt teise samba pensioni saajaid meil praktiliselt ei ole. Tundub, et pensionärid tunnevad ennast nii jõukatena, et sadadesse või isegi tuhandetesse eurodesse ulatuv lisamaksukoormus neid ei heiduta.

Mõningal määral on mõistetav, et kindlusseltsiga kindlustusslepingu sõlmijaid praktiliselt ei ole, sest teenus on kallivõitu, aga samal ajal on teise samba väljamaksed kindlustatud elu lõpuni.

Mulle jääb arusaamatumaks, miks on fondilepingute sõlmijaid nii vähe. Kui leping on sõlmitud pikemaks ajaks, kui on inimeste keskmine oodatav eluiga (aga ka kindlaks ajaks sõlmitava pensionikindlustuslepingu korral), siis teise samba pensionimaksetelt tulumaksu maksma ei pea.

Statistikaameti andmetel on Eesti meeste keskmine oodatav eluiga 74,4 aastat, mis tähendab, et sel aastal teisest sambast pensioni välja võtvad mehed peaksid lepingu sõlmima vähemalt kümneks ja pooleks aastaks.

Praegu on keskmine pension 528 eurot, millele 130 kuuks sõlmitud fondipensionlepingu sõlminud mehed saaksid teisest sambast veel keskmiselt 71,5 eurot lisapensioni ehk kokku 600 eurot. See tähendaks 13,6 protsenti kõrgemat pensioni. Alates aprillist tõuseb keskmine pension 43 euro võrra, mida Jüri Ratase valitsus presenteeris suure võiduna.

Veidi kehvem on olukord naistel, sest nende oodatav eluiga on pea poole pikem – 82,8 aastat, mis tähendab, et pensioniealised naised peaksid fondilepingu sõlmima vähemalt 19 aastaks. Toodud näite korral oleks neil teise samba pensionilisa 40,8 eurot kuus.

Siin tuleks veel arvesse võtta, et teise samba fondis alles olevate osakute puhasväärus reeglina kasvab, mis tähendab, et teise samba pensionilisa võib samuti kasvada. Tõsi, on ka perioode, millal osakute väärtus kahaneb, kuid seni on tõusuperioodi kestused olnud langusperioodist pikemad.

Aga ikkagi, teisest sambas ühekordselt üle kaheksa tuhande euro saada tundub esialgu olevat küll ahvatlev, aga tulevane pension jääb siis väiksemaks.