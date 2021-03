Tallinna Ülikoolis reklaami ja turundust õppinud Priit Kallase sõnul kokkupandavate puitehitiste tootmisega seotud valdkonda sisenemine aukartust ega hirmu ei tekitanud: tema roll pidigi Iglucraftis olema müük ja turundus. «Mõnes mõttes jäin oma liistude juurde, lihtsalt muutus see toode, mida turundada. Mõtlesin, et see valdkond ja tootmise köögipoole nägemine võiks põnev olla,» rääkis ta.