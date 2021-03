GRAAFIK ⟩ Bitcoini hind kerkis uutesse taevastesse kõrgustesse

Jaanuaris liikus bitcoini hind läbi 30 000 ja 40 000 dollari taseme mõnepäevase vahega. Maailmas ringiliikuvate bitcoinide koguväärtus on nüüd üle 1,1 triljoni dollari.

Aasta algusest on kübervaluuta kallinenud juba 110 protsenti.

Kübervaluuta hind hakkas taas järsult kerkima pärast seda, kui Tesla juht Elon Musk teatas, et ostis 1,5 miljardi dollari väärtuses bitcoine ning kaalub selle aktsepteerimist maksevahendina. Sellepeale hakati spekuleerima, et ka mõni teine suur ettevõte võib kübervaluuta oma bilanssi võtta, sest selle tootlus on olnud suurem aktsiate ja eriti võlakirjade tootlusest.

Need, kes usuvad bitcoini väärtuse edasist tõusu, räägivad et kübervaluuta on nagu digitaalne kuld ning ühel hetkel asendab kollase väärismetalli kaitseks inflatsiooni vastu. Sel aastal ongi kulla hind, mis sügisel kerkis korraks üle 2000 dollari unts, tänaseks langenud 1725,8 dollarile.