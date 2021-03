GRAAFIK ⟩ Bitcoin'i hind kerkis uutesse taevastesse kõrgustesse

Jaanuaris liikus bitcoin'i hind läbi 30 000 ja 40 000 dollari taseme mõnepäevase vahega. Maailmas ringiliikuvate bitcoin'ide koguväärtus on nüüd üle 1,1 triljoni dollari.

Aasta algusest on kübervaluuta kallinenud juba 110 protsenti.

Kübervaluuta hind hakkas taas järsult kerkima pärast seda, kui Tesla juht Elon Musk teatas, et ostis 1,5 miljardi dollari väärtuses bitcoin'e ning kaalub selle aktsepteerimist maksevahendina. Sellepeale hakati spekuleerima, et ka mõni teine suur ettevõte võib kübervaluuta oma bilanssi võtta, sest selle tootlus on olnud suurem aktsiate ja eriti võlakirjade tootlusest.