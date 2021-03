Kui Tesla teatas enam kui kuu aega tagasi, et on soetanud 1,5 miljardi dollari väärtuses bitcoin'e, kerkis küberraha hind märgatavalt. Kuid investeering on vastuolus Tesla senise mainega keskkonnasäästliku autotööstuse loojana, sest kübervaluuta nn kaevandamine kulutab väga palju elektrit, millest suurem osa toodetakse kivisöest.