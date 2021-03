Kuningakoja suurim kulu on Buckinghami palee FOTO: Caro / Thomas Ruffer/Caro / Thomas Ruffer

Prints Harry ning Meghan Markle andsid lõppenud nädalal Oprah Winfreyle kaks tundi kestnud avameelse intervjuu, kus süüdistasid kuninglikku perekonda rassismiilmingutes. Veel süüdisatsid nad briti tabloidajakirjandust ning väitsid, et kuningakoda ei pakkunud neile meedia ees kaitset.

Samas on huvitav märkida, et Suurbritannia maksumaksjad on pidanud kuningakoja ülalpidamiseks maksma rekordilisi summasid, mis eelmisel aastal ulatusid rekordilise 69,4 miljoni Suurbritannia naelani (80 miljoni euroni).