Korfu, Griechenland - Feuer auf einem Kreuzfahrtschiff im Hafen von Korfu, Griechenland, am Freitag, den 12. März 2021. Das Feuer brach gegen 15:30 Uhr mittags auf dem Kreuzfahrtschiff MSC Lirica aus, das seit Januar im Hafen von Korfu festgemacht ist. 38 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen und ein Feuerwehrboot mit 8 Feuerwehrleuten und Besatzungsmitgliedern wurden sofort mobilisiert. Feuer auf MSC Lirica *** Corfu, Greece Fire on a cruise ship in the port of Corfu, Greece, on Friday, March 12, 2021 The fire broke out around 3 PUBLICATIONxNOTxINxGRE ANE5261994 FOTO: Stamatis Katapodis via www.imago-images.de/imago images/ANE Edition