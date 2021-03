Suveniirimüüjad: toetusmeede võiks avaneda kiiremini

«9. veebruaril toimus infopäev, kus taotlustingimusi oli muudetud, suveniirimüüjatele oli lisatud kohalikud disainimüüjad ning üldsummadest enam ei räägitud. Saadud info järgi oli plaan taotluste menetlemist alustada veebruari teisel poolel. Seda ei juhtunud, toetuse taotlemist lükati edasi. Hetkel on avalikustatud info, et taotlemine avatakse eeldatavalt märtsis,» seisab pöördumises.

Liit nentis kirjas, et on olukorra pärast mures ja tõi välja, et liitu kuuluvad ettevõtted kriisieelse ajaga võrreldes kaotanud käibest keskmiselt üle 80 protsendi. Samuti märkisid suveniirimüüjad, et valdkonna ettevõtted pole alates kriisi algusest mitte mingit toetust saanud. Nende hinnangul on selline käitumine mõistmatu ning pretsedenditu kogu arenenud maailmas.