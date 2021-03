Varjatud ajalugu: vanadel kreeklastel olid Hiinas kolooniad ja nad võtsid ka budismi omaks

Aleksander Suure sõjaretk Indiasse

Tänu mitmele põhjalikule ajalookirjutajale, nagu Aristobulos (u 375–301 eKr), Kallisthenes (u 360–327 eKr), Quintus Curtius Rufus (1. saj pKr) ja Arrianos (u 86/89–146/160 pKr), on meil Aleksander Suure India sõjaretkest küllaltki üksikasjalik ülevaade. 329 eKr kevadel ületas Aleksander Hindukuši mäestiku ja jõudis Baktriasse ning Sogdianasse. Need Kesk-Aasias asunud ajaloolised piirkonnad kuulusid veel Ahhemeniidide riiki, olles selle kõige idapoolsemad valdused. Hoolimata Baktrias ja Sogdianas elanud iraani hõimude vihasest vastupanust õnnestus Aleksander Suurel mõlemad alad oma valdustega liita ja seega hõivata kogu toonane Ahhemeniididele kuulunud territoorium.

Ajaloolased on palju arutanud, miks otsustas Aleksander Pärsia hõivamise järel vallutusi jätkata, st tungida Loode-Indiasse. Enamik uurijaid on veendunud, et algul tahtis Aleksander vallutada ainult Ahhemeniidide riigi territooriumi ning soov edasi itta tungida sündis alles vallutuste käigus. Ühe usutavama hüpoteesi järgi, mida pooldab briti teadlane Richard Stoneman, soovis Aleksander vallutada Ahhemeniididele kuulunud territooriumi niisuguses ulatuses, nagu see oli olnud riigi hiilgeaegadel. Ehkki ajal, kui Aleksander Indiasse tungis, ei kuulunud Loode-India enam Ahhemeniididele, teadis ta tõenäoliselt, et kunagi oli seegi piirkond olnud Pärsia impeeriumi osa.