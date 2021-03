Novembris rekordarvu konteinereid kaotanud laev läheb taas merele

Mullu novembri viimasel päeval Vaiksel ookeanil 1816 konteinerit kaotanud konteinerilaev ONE Apus oli 8. detsembrist kuni tänaseni Jaapanis Kobe sadamas remondis. Nüüd on vigastused parandatud ning laev on valmis reisi lõpule viima.

Laeva omanikfirma Ocean Network Express (ONE) kinnitas, et lasti ümberpaigutus- ja korrastustööd on lõppenud ning laev on valmis merele minema. Long Beachi sadamasse Californias peaks Apus jõudma 30. märtsil