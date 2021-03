FOTOD ⟩ Selline näeb välja teler, mis maksab sama palju kui uus korter Tallinna kesklinnas

Samsungi võtmekliendihaldur Erko Ensling selgitas, et tegemist on tootega, mille klientuuriks on ettevõtted ja majanduslikult väga heal järjel inimesed. «Klientuur jaguneb kaheks. Üks on valitud hulk rikkaid, kelle maja ruutmeetrite arv on piisav, et see ära mahutada. Ja teised on ärikliendid, näiteks kallid poed, kus sellega saab kliendile pakkuda nii-öelda vau-efekti,» ütles Ensling.