«Hondal on praegu 3. taseme autonoomsus, mis on päris äge. Seal on võimalik ummikus sõita nii, et loed ajalehte ja väga midagi tegema ei pea,» rääkis ta. «Ma arvan, et ühel hetkel muutub takistuseks regulatsioon ja seadusandlus ning kuidas traditsioonilised sõidukid panna ühes keskkonnas [isesõitvate autodega] koos toimima.»