Endine Swedbanki grupi riskijuht sai Eesti Posti ja Kredexi nõukokku

Helo Meigasel on suur rahvusvaheline töökogemus. Ta on varem töötanud Swedbank Group’is riskijuhina ja tresoori juhina, Eesti Panga asepresidendina ja Tallinna Börsi tegevjuhina. Ta on SA Poliitikauuringute Keskus Praxis nõukogu liige.