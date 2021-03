Creditinfo äriarendusdirektor Jaanus Leemets lausus ettevõtete maksekäitumise kokkuvõtet tutvustades, et tulemused on väga positiivsed ning tervikuna on ettevõtted maksehäirete vaates väga hästi olukorraga kohanenud ja kardetust paremini hakkama saanud.

Kuid mitmete sektorite puhul on maksehäirete arv oluliselt kasvanud. Lisaks juba arvatud majutusele ning toitlustusele, on see tunda ka kinnisavarategevuses. Kuigi pealtnäha tundub, et kinnisvarasektoril läheb hästi, sest hinnad ei ole langenud.