Venemaa üritas Twitterit piirata, kuid sulges kogemata hoopis riigi veebilehed

Moskva on avaldanud viimastel kuudel Lääne tehnoloogiahiidudele, nagu Facebook ja Twitter, survet, et need eemaldaksid oma platvormidelt üleskutsed valitsusvastastele meeleavaldustele. Vene meediajärelevalve Roskomnadzor teatas, et Twitteri teenuseid piiratakse «Venemaa kodanike kaitsmiseks» ja firma seaduskuulekusele kutsumiseks, kirjutab The Guardian.