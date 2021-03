Uued piirangud toovad pakiveomahu hüppelise kasvu

Itella Estonia pakiveo äriüksuse juht Rauno Parras prognoosib, et pakiveomaht tõuseb lähinädalatel jõudsalt, sest koroonapandeemia ajal on Eesti elanike e-poodides ostlemine märkimisväärselt kasvanud.

Võrreldes aastataguse ajaga suhtub logistikaettevõte riigi sulgemisse rahulikult, kuna on koroonapandeemia jooksul korduvalt tõhustanud pakiveosüsteeme, et olla valmis uuteks piiranguteks. Smartposti pakiautomaadid on endiselt avatud nii kaubanduskeskustes kui ka toidupoodide juures.