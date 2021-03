EY aasta ettevõtjaks pärjati maailmas kuulsust kogunud iglusaunade tootja

Iglucrafti toodangut võib täna kohata juba kõikjal maailmas. «Kui Iglucraft 2014. aastal sai loodud, siis meil polnud suuri maailma vallutamise plaane – hakkasime vaikselt nokitsema ja edasi liikuma,» ütles Priit Kallas pressiteates.

«Ei tohi karta küsida nõu targematelt. Sageli ettevõtlusega alustavad inimesed kardavad, et keegi varastab nende idee ära ning seetõttu ei juleta abi küsida. Minu kogemus aga näitab, et seda tarkust ja abi tuli teistelt ikka väga palju, olen neile inimestele tänulik,» lisas Kallas.

Kallase sõnul toimub klientidega suhtlemine otse. «Alguses tundus meile, et kõige parem on klassikaline ärimudel ehk jätta müügitöö edasimüüjatele, kuid see ei töötanud. Saime aru, et kõige kindlam on otsida ise kliendid – oma brändi oskame kõige paremini müüa ise,» märkis Kallas.

Ta lisas, et on väga õnnelik Iglucrafti jõudmise üle maailmakaardile: «See näitab, et meie meeste kätetööd ning siinset disaini hinnatakse kõrgelt. Ja kui mõni staar on soetanud endale Iglucrafti maja, teeb see meeskonna eriti uhkeks oma oskuste üle.»

Tulevikuplaanidest rääkides tunnistas Kallas, et neid on erinevaid. «Kindlasti tahame kasvada. Tahame jõuda Euroopa turul 500 tooteni aastas. Oleme mõlgutanud mõtteid eraldi tootmisüksuse avamise üle USAs.»

«Sisenesime ka ise teenusepakkuja turule ning hakkasime oma tooteid välja rentima: esimene iglupark avatakse Noblessneris maikuus. Samuti hakkasime välja arendama eraldi oma e-kaubanduse suunda,» lausus Kallas.

Aasta Ettevõtja konkursi žüriisse kuulunud Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas sõnas, et Iglucrafti majakeste disain vaimustab inimesi üle maailma ja see on Eesti mainele võit. «Priit on teinud midagi väga lihtsat, väga ilusat, väga eestimaist, väga omapärast ja seda kõike väga väljaspool Tallinna. Priit on teinud Eestit suuremaks ja tuntumaks.»

«Iglucrafti loomingut ning toodangut iseloomustab nii-öelda kastist välja mõtlemine,» lausus EY partner Olesja Abramova. «Edukas ettevõtja on suurepärane suhtleja, kontaktide looja ja mis peamine, ta oskab oma meeskonda motiveerida ning koos hoida. Priidu puhul on kõik need tingimused täidetud,» lisas Abramova.

EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursi koostööpartnerid on Lexus, LHV, Creditinfo ja Postimees Grupp.