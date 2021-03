Kaljulaid: Eesti ettevõtjad suudavad konkureerida ootamatutel aladel

«Jõudsime juba aastaid tagasi majanduslikult arenenud maade hulka. Oleme olnud konkurentsile avatud ja tänu sellele oleme nii konkurentsivõimelised, et suudame kaugelt üle poole oma toodangust eksportida. Konkureerida kohtades ja aladel, millele ei oska esmapilgul kuidagi mõelda – näiteks tippklassi krossimootorratastele juppide tootmisega. Ja seda kaugel Tallinnast, robotiseeritud tehases,» sõnas Kaljulaid.

Riigipea sõnul on oluline selle edu hoidmiseks tulevikusignaale lugeda.

«Praegu on meil raske. Raskem kui möödunud aastal. Oleme jälle sulgunud ja seda tunduvalt suurema haigestumise määra juures kui aasta tagasi. Raskem on sellepärast, et me ei osanud, võib-olla natuke ka ei tahtnud vaadata ettepoole, lugeda varju jäävaid, kuid täiesti nähtavaid signaale. Seepärast panen meie kõikidele ettevõtjatele südamele lugeda neid signaale, mis räägivad keskkonnapoliitikast ja selle karmistumisest; nende muutuste mõjust tootmisele, tootmissisenditele ja turgudele,» rääkis president.

Aasta Ettevõtja galal pälvis ettevõtja elutööpreemia mööblifirma Standard suuromanik Enn Veskimägi, kes on Standardit juhtinud alates 1994. aastast. Täna ta ettevõtte igapäevase juhtimisega ei tegele, kuid on Standardis toimuvaga hästi kursis. Enn Veskimägi on samuti tegev Tööandjate Keskliidus, Kaubandus-Tööstuskojas ning Mööblitootjate Liidus.

Priit Kallas. FOTO: Marko Saarm/Sakala

Aasta Ettevõtjaks pärjati Iglucraft OÜ looja Priit Kallas, kelle ettevõttes valmistatakse käsitööna omapäraseid laastudega kaetud väikemaju, kodukontoreid ning saunu. Iglucrafti toodangut võib täna kohata juba kõikjal maailmas.

«Kui Iglucraft 2014. aastal sai loodud, siis meil polnud suuri maailma vallutamise plaane – hakkasime vaikselt nokitsema ja edasi liikuma,» kirjeldas Priit Kallas ettevõtte algusaegu.

«Esimene siht oli Eesti, kui oleme Eestis edukad, siis miks ei võiks see minna ka mujal nii. Ma arvan, et unistada tasub ikkagi väga suurelt ja rajada teed nende unistusteni – probleemide asemel peab nägema väljakutseid ning lahendusi. Ka ei tohi karta küsida nõu targematelt. Sageli ettevõtlusega alustavad inimesed kardavad, et keegi varastab nende idee ära ning seetõttu ei juleta abi küsida. Minu kogemus aga näitab, et seda tarkust ja abi tuli teistelt ikka väga palju, olen neile inimestele tänulik,» rääkis Kallas.

Tulevikuplaanidest rääkides nentis Kallas, et neid on erinevaid.

«Kindlasti tahame kasvada. Tahame jõuda Euroopa turul 500 tooteni aastas. Oleme mõlgutanud mõtteid eraldi tootmisüksuse avamise üle USAs. Sisenesime ka ise teenusepakkuja turule ning hakkasime oma tooteid välja rentima: esimene iglupark avatakse Noblessneris maikuus. Samuti hakkasime välja arendama eraldi oma e-kaubanduse suunda,» sõnas Kallas.