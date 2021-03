Europarlament tahab kalalaevadele panna jälitusseadmed ja valvekaamerad

Meedet, mille üle peetakse veel liikmesriikidega läbirääkimisi, toetas 401 eurosaadikut 247 vastu. Ettepaneku järgi peaks turvakaamerad paigaldatama «minimaalsele protsendile» üle 12-meetristest kalalaevadest. Reegel puudutaks laevasid, mille puhul kahtlustatakse, et need võivad reegleid rikkuda või mis on reeglite vastu vähemalt kaks korda eksinud.