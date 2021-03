RB Rail otsib 5,5 miljoni euro eest ajutisi töötajaid

Lepingute eesmärk on kaasata ajutiselt eksperte erinevatele ametikohtadele, mis on seotud insenerieriala, projektijuhtimise, tervise, turvalisuse ja keskkonnaga.

RB Rail AS-i programmi juht Mark Loader ütles, et vajadus palgata spetsialiste lühikeseks ajaperioodiks on suurte taristuprojektide puhul levinud praktika olukordades, kus kavandatakse spetsiifilisi ühekordseid ülesandeid või eeldatakse töökoormuse kiiret kasvu kindlal ajaperioodil. «Ühtlasi võib alaliste kiirraudtee spetsialistide valimine ja palkamine võtta Balti riikides ja mujal Euroopas aega üle kuue kuu. Selleks, et tagada projekti pidev areng ja tähtaegadest kinnipidamine, on sageli otstarbekas kaasata ajutisi spetsialiste,» lisas Loader.