Populaarsust koguv rakendus paneb kasutajate fotod süvavõltsinguga laulma

Wombo on saadaval nii Androidi telefonidele kui iPhone'idele. Kasutaja peab tegema endast foto või selle rakendusse üles laadima, valima laulu ja äpp teeb ülejäänud töö ära, kirjutab The Independent.

Rakenduse kasutamine on lihtne ja selle loojate eesmärk on ilmselt süvavõltsingute (deepfake) trendiga kaasa minna. Süvavõltsing on tehisintellekti vahenditega muudetud video, pilt või helisalvestis.