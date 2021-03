Valitsus toetab Eesti varude keskuse loomist

Peaminister Kaja Kallase sõnul on tänane riigi varustuskindluse süsteem killustatud ning hajutatud vastutus kätkeb riske, mis ilmnevad just kriisi ajal. «Praeguse töökorralduse järgi lahendab iga ministeerium varudega seotud olukordi iseseisvalt, mistõttu varude hoidmise ja haldamise võimekus on riigi tervikpildis ebaühtlane,» sõnas ta. Keskse süsteemi loomine võimaldaks tema hinnangul optimeerida kulusid ja säästa aega, mis on kriisis oluline. Keskuse loomisega koonduks ülesanded ja vastutus konkreetselt ühte kohta.