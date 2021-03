Lisaeelarves arvestatakse kuni kolme kuu palgatoetusega

Lisaeelarve suurus jääb ministri sõnul tõenäoliselt vahemikku 500 kuni 700 miljonit eurot, millest pool (eelduste kohaselt 250–350 miljonit eurot) on kavandatud tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonda ja sellest omakorda pool on arvestuslikult seotud palgatoetuse maksmisega.

«See on praegu sellise arvestusega, et oleks võimalik vajadusel katta kuni kolme kuu palgatoetus riigieelarvest,» täpsustas Pentus-Rosimannus.

Lisaks palgatoetusele on plaanis suunata ettevõtlusesse täiendav raha sinna, kus eelmise aasta tulemuste analüüs näitab, et valu on kõige suurem, lisas ta. Majutus- ja toitlustussektor peaks saama 20-25 miljoni euro suuruse toetuse, samuti bussiettevõtjatele, kel praegu igasugune tegevus piirangute tõttu on lõppenud.