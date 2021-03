Aucklandis algas maailma purjetamise suurvõistlus America's Cup

AC 75 laevad on kiired ning võistlus seetõttu väga vaatemänguline. Lisaks publikule kohapeal saab sõite jälgida ka teleülekande ning interneti vahendusel. Seni peetud eelsõidud ja treeningud on toonud ohtralt dramaatilisi momente, sest suurte kiirustega kaasnevad suured riskid. Ebaõnn ja avariid on kimbutanud pea kõiki meeskondi ning mõned ümberminekud on tekitanud laevadele ka märkimisväärseid vigastusi.