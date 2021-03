Euroopa Keskpank püüab täna turge rahustada

Tellijale

EKP nõukogu 25 liikme kohtumine ei too ilmselt kaasa mingeid muutusi keskpanga ülilõdvas rahapoliitikas. Kuid Lagarde’i pärastlõunaselt pressikonverentsilt Frankfurtis otsitakse vihjeid, mis peaks juhtuma, et EKP päästaks valla rohkem abi, leevendamaks hirmu odava raha aeg enneaegse otsasaamise ees.

Ülemaailmsetele turgudele on viimasel ajal valmistanud muret võlakirjade tootluse kiire tõus, mille käivitasid silmapiirile ilmunud märgid inflatsiooni kerkimisest. Investorid kardavad, et kiirem hinnatõus sunnib keskpanka tõstma intressimäärasid, mis muudaks laenamise kulukamaks, pidurdades viirusest vaevatud euroala taastumist.

«Rahastamistingimuste asjata karmistamise – otsesõnu: turuvapustuse – vältimiseks peab EKP andma sellel neljapäeval selgemaid viiteid ja selgitama paremini oma reaktsioonifunktsiooni,» ütles Saksa investeerimispanga Berenberg analüütik Florian Hense.

EKP astus möödunud aastal enneolematuid samme, et aidata 19 riigist koosneval valuutaliidul saada üle koroonaviiruse põhjustatud šokist, käivitades 1,85 miljardi euro suuruse pandeemia erakorralise võlakirjaostukava (PEPP), mis toimib märtsini 2022.

Keskpank on ka hoidnud intressimäärad rekordmadalal ja pakkunud rohkem üliodavaid laene pankadele, jätkates samal ajal ka enne pandeemiat kehtestatud võlakirjaoste umbes 20 miljardi euro eest kuus. Meetmed on mõeldud piirkonnas krediidivoo tagamiseks, et julgustada tarbimist ja investeeringuid.

Vaatlejad ütlevad, et EKP ei teata PEPPi mahu suurendamisest praeguse turbulentsiga võitlemiseks, kuid võib tõsta võlakirjaostude tempot. «EKP võiks PEPP ostud lähematel nädalatel ettepoole tuua, et näidata oma tahet säilitada soodsaid rahastamistingimusi,» ütles panga ING ökonomist Carsten Brzeski. «Samuti ootame EKP-lt rõhutust, et PEPPi kogumahtu võidakse suurendada, kui seda peetakse vajalikuks.»

Euroopa võlakirjade tootlused pole teinud läbi päris sellist hüpet kui USA riigikassatähed, mis peegeldab nii optimismi USA majanduse suhtes kui ka hirmu Washingtoni 1,9 triljoni dollarilisest abipaketist tingitud inflatsiooni ees. Igatahes on Saksamaa kümneaastaste võlakirjade tootlus aasta algusest kasvanud ligikaudu 0,30 protsendi võrra. Prantsusmaa ja Itaalia võlakirjade tootlus on samuti kerkinud. Tootlusi jälgitakse hoolega, sest need kujutavad endast juhiseid pankade laenuintressidele.

Hulk piiranguid avalikule elule jäävad paika, kui euroala riigid näevad vaeva koroonaviirusesse nakatumiste arvu, samas kui ELi palju kriitikat pälvinud vaktsineerimiskava jääb maha sellistest riikidest, nagu Ühendriigid või Ühendkuningriik.

EKP kvartaliprognoos eeldatavasti peegeldab sünget meeleolu ja vaatlejad usuvad, et keskpank langetab selles oma 2021. aasta majanduskasvu prognoosi, mis praegu on 3,9 protsenti.

Inflatsioonihinnangut keskpank tõenäoliselt tõstab ja võib-olla isegi kõrgemaks kui EKP tükk aega püüdmatuks jäänud eesmärk, milleks on kahe protsendi lähedal, kuid alla selle. Euroala inflatsioon oli jaanuaris ja veebruaris 0,9 protsenti, mis tähendab olulist hüpet pärast mitut kuud hinnalangust, kui pandeemiapiirangud tarbijate nõudlust pidurdasid.

Kuid tulevane hinnatõus, mille põhjustavad ühekordsed tegurid, nagu Saksamaa müügimaksu kärpe tagasipööramine või ajutised hinnatõusud, mis tekivad juuksuritöökodade ja teiste äride taasavamisel, «pole see inflatsioon, mida EKP tahab,» ütles Brzeski. «EKP pigistab nende arengute peale silma kinni. See pole kerge ülesanne, kuid igasugune rahapoliitika enneaegne normaliseerimine ähvardab kägistada majanduse endiselt hapra toibumise.»