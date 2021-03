Eestisse kavandatav tuumajaam võidakse ehitada Saksa maksumaksjalt saadud raha eest

Vattenfall on teada andnud koostööst Eestimaisesse Fermi Energiaga uue jaama loomiseks just Eestisse.

On väga suur tõenäosus, et just selle kapitali abil loodab Vattenfall rahastada ka Eestisse kavandatavat väikemoodulreaktorit, mille jõuliseks eestkõnelejaks Eestis on Fermi Energia.

Pole teada, kas see kompensatsioonilepoing välistab selle raha kasutamise tuumaenergeetika alasteks investeeringuteks kolmandates riikides.