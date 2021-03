Piirangud sunnivad bussifirmasid ja Elroni sõidugraafikuid hõrendama

Kaotajaks jäävad eelkõige kaugmaaliinid, edastavad ERRi raadiouudised.

Valitsus soovitab inimestel Covid-19 suure leviku tõttu kontakte vältida ning võimalusel kodus püsida. See aga tähendab, et reisijaid on ühistranspordis vähem ning erafirmadel ei ole mõistlik samas mahus tegutseda.

Elroni müügijuht Ronni Kongo ütles, et reeglite karmistamine mõjub nende piletitulule negatiivselt. Edasi tegutsemiseks on Kongo sõnul kolm võimalust. „Kuna töötame avaliku teenindamise lepingu alusel ja lisaks piletitulule maksab riik meie ka toetust, siis üks variant on see, et riik leiab raha juurde ning rong saab umbes samamoodi käigus hoida,“ rääkis Kongo.

Teine variant on Kongo sõnul see, et riik raha juurde ei leia ning tuleb rongiliiklust hõrendada. Kolmas võimalus on mingi kahe esimese variandi kombinatsioon.

„Kui nõudlus väga ära kukub, siis sellise sagedusega sõitmine ilmselt mõistlik ei ole,“ lausus ta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Taavi Audo tõdes, et otsustamine veel käib. „Rahandusminister on lubanud lisaeelarvega alustada ja on võimalik, et vaadatakse ka dotatsioonide suurendamist rongiliiklusesse. Aga seni kui otsust ei ole, on kõik võimalused laual,“ lausus ta.

Bussifirma teatab kärbetest

Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos lausus, et reisijate arvu langust on nad tundud alates koolivaheaja nädala lõpust. „Praegune olukord on tõesti sundinud meid üle vaatama veomahud ja juba alates järgmisest nädalast kavandame liinivõrgus uusi kärpeid, mis sedakorda jäävad 25% piiresse,“ lausus ta. Ettevõte loodab suletavtest bussiliinidest teatada tänase päeva jooksul.

Transpordiameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamson ütles, et tema poole on graafikute hõrendamiseks pöördutud nelja avaldusega. Need neli avaldust soovivad koomale tõmmata suundades, kus on niigi tihe liiklus ehk Narva ja Tartu suunas..