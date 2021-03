Riiklik lemmikloomade register - kellele seda vaja on?

Täna ei ole lemmiklooma kiibistamine igas omavalitsuses kohustuslik ja kui on, ei ole sellest alati kasu. Kiibistamisest on saanud hea tava, kuid kiibi andmed alati registritesse ei jõua. Lisaks omavalitsuste registritele tegutseb ka vabatahtlik lemmikloomaregister, kuid koondatult kõigi Eesti lemmikloomade andmeid siiski ei leia.

«Kuigi kohalikud omavalitsused peavad lemmikloomade üle arvestust, võib selleks olla nii Exceli fail mõne valla arvutis kui ka vihik teise vallamajas, selgitas Andrei Korobeinik (KE) eelnõu ühe algatajana. Samas on õiguskantsler juhtinud varemgi valitsuse tähelepanu, et säärane arvestuse pidamine kohustus on omavalitsustele koormav ja teisalt mõttetu.