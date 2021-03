Swedbanki esindused jäävad lukustuse ajal piirangutega avatuks

«Palume oma klientidel mõelda pangaesinduse külastuse vältimatus praegusel ajal läbi ja võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid. Meie teenindajad on meeleldi nõus telefoni teel abistama neid, kellel on ligipääs internetipangale, kuid vajavad abi selle kasutamisel,» ütles Swedbanki kontorivõrgu juht Age Petter.

«Kui siiski on vältimatu vajadus pangaesindusse tulla, siis palume teenindussaali siseneda üksinda. Koos saatja või kaaslasega üksnes siis, kui see on vältimatu. Kontorisse palume klientidel siseneda maskiga, kui kliendil on maski kandmine tervislikel põhjustel raskendatud, siis visiiriga,» lisas Petter.