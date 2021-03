Circle K jätab maskita ostja teenindamata

Alates 11. märtsist ei täideta toidutellimusi Circle K teenindusjaamades külastajatele, kes ei kanna maski. «Kliendile, kes on maski unustanud, pakume maski ning kui klient otsustab seda mitte kanda, siis ei saa me tema toidutellimust vastu võtta,» selgitas Circle K kaubandusdirektor Diana Veigel.

Jälgi klientide arvu piirangut

Iga teenindusjaama uksel on Circle K ära toonud maksimaalse külastajate arvu, kes võivad korraga siseruumis viibida. «Palume klientidel jälgida ukse kõrval plakatil olevat klientide maksimumarvu nõuet. Kui maksimum arv kliente on juba poes sees, palume oodata, kuni eelmised kliendid on poest väljunud,» lisas Veigel.